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12.11.2022  10:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові пограбували дачні будинки

Чоловік скоїв пограбування з дачних будинків.

пограбування дачних будинків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 11 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що з дачних будинків на проспекті Науки невідомий чоловік на автівці вивіз меблі та побутову техніку.
 
Співробітники сектору ювенальної превенції разом  з патрульними виявили чоловіка з викраденими речами. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група райуправління. Поліцейські вилучили речові докази та опитали свідків. 
 
Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 32-річний харків'янин.
 
За даним фактом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України. 
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста.
 
Нагадаємо, у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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