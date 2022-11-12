12.11.2022 10:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові пограбували дачні будинки
Чоловік скоїв пограбування з дачних будинків.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 11 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що з дачних будинків на проспекті Науки невідомий чоловік на автівці вивіз меблі та побутову техніку.
Співробітники сектору ювенальної превенції разом з патрульними виявили чоловіка з викраденими речами. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група райуправління. Поліцейські вилучили речові докази та опитали свідків.
Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 32-річний харків'янин.
За даним фактом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста.
Нагадаємо, у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу постраждала
жінка.
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