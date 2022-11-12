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12.11.2022  10:25   Віталій Хінєвіч

Укренерго запроваджує аварійне відключення світла 12 листопада

Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. 
 
Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.
 
Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. 
Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.
 
В усіх інших регіонах України  відключення не прогнозуються.
 
Нагадаємо, фахівці провели огляд понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
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