12.11.2022 10:00 Віталій Хінєвіч

Температура не нижче 20 градусів та розетки: Ігор Терехов показав пункт обігріву облаштований в безпечній зупинці (відео)

У Харкові продовжують облаштовувати пункти обігріву.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Ігор Терехов повідомив, що в Харкові продовжують облаштовувати пункти обігріву на той випадок, якщо російський агресор продовжить удари по інфраструктурі України.

«Окрім шкіл, про які я розповідав минулого тижня, такі пункти буде облаштовано в центральних теплопунктах спальних районів. Вони будуть обладнані дров'яними печами, генераторами для електрики. Там можна буде зарядити свої мобільні телефони та приготувати собі гаряче питво. Таких пунктів буде понад сто. Але сьогодні я хочу показати вам, як виглядатимуть пункти обігріву на наших безпечних зупинках.

На вході будуть відчинені двері для збереження тепла. Ось тут, у невеликому передбаннику, будуть розетки для заряджання ваших гаджетів. Тут можна буде в електрочайнику підігріти воду для чаю»,- розповів Ігор Терехов.

Крім цього наголошується, що температуру не менше 20 градусів тепла забезпечуватиме інфрачервоні лампи.

«Сам павільйон буде обладнаний інфрачервоними лампами – вони є джерелом тепла. Температура тут буде не нижче 20 градусів. Найбезпечніша зупинка невелика - ми встановлювали їх для інших цілей. Тут 24 сидячі місця. Але у разі потреби павільйон зможе прийняти до 50 осіб.

У разі відключення електрики - інфрачервоні нагрівальні лампи працюватимуть від генератора, що знаходиться на вулиці. Поруч із павільйоном буде і біотуалет.

Ворог сподівається використати холод, як знаряддя тортур та зброю для знищення українців. Але спільними зусиллями ми не дамо йому це зробити. Вистоємо та переможемо. Ми разом! Ми – харків'яни!», - додав Ігор Терехов.

Нагадаємо, фахівці провели огляд понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.