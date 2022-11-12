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12.11.2022  09:40   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області

За добу з 11 по 12 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Рятувальники ліквідували наслідки ворожих дій у Харківській області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожим обстрілом;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на ліквідацію наслідків ДТП;
  • 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.
Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Чугуївському районі області. Горіли складське приміщення, адміністративна будівля, майстерня та їдальня.
 
О 12:12 в с. Вовчанські Хутори, Чугуївського району області, внаслідок обстрілу горіли приміщення майстерні, їдальні та адміністративної будівлі на площі 1300 кв.м. О 14:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 17:00 ліквідували. Постраждалих не має. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
 
Крім цього, о 18:45 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою:  вул. Космічна 23 м. Харків. Горіли домашні речі в підсобному приміщенні на 6-му поверсі багатоповерхового житлового будинку на площі 5м². З верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано 20 мешканців будинку. Постраждалих не має. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 6 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 294 вибухонебезпечних предмети.
 
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 32 тони питної води.
 
Нагадаємо, у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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