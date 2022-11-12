12.11.2022 09:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

В с. Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об'єкти фермерських господарств, сталися пожежі. Без постраждалих.

В Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення 2 хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їм надається уся можлива допомога, їхній стан медики оцінюють як середній.

В Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети.

«На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Куп'янського району. Віримо в наших захисників та працюємо на перемогу!»,- повідомив Олег Синєгубов.