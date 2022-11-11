11.11.2022 11:11 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 40 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 921 особи. Одужало 306 057 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1631 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Ізюмському районі: за добу діагноз підтвердився у 15 осіб. 12 осіб захворіли в Харківському районі (із них 11 - мешканці міста Харкова). 7 позитивних результатів зареєстровано Богодухівському, по 2 - у Красноградському та Лозівському, по 1 - у Куп’янському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 10 листопада.