    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 листопада
11.11.2022  11:11   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 40 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 921 особи. Одужало 306 057 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1631 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Ізюмському районі: за добу діагноз підтвердився у 15 осіб. 12 осіб захворіли в Харківському районі (із них 11 - мешканці міста Харкова). 7 позитивних результатів зареєстровано Богодухівському, по 2 - у Красноградському та Лозівському,  по 1 - у Куп’янському та  Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 10 листопада.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 листопада 09.11 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 листопада 08.11 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 