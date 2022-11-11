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11.11.2022  11:35   Рита Парфенова

У двох районах Харкова у субботу не буде світла: адреси

Частину Київського та Салтівського районів міста Харкова буде знеструмлено у суботу, 12 листопада.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго». Відключення пов`язане з проведенням ремонтних робіт

Світла не буде у суботу, 12 листопада, з 9.00 до 15.00 у частині споживачів Київського та Салтівського районів м. Харкова, а саме наступний периметр:

  • вул. Шевченка та прилеглі;
  • район Гідропарку,
  • вул. Сидора Ковпака та прилеглі;
  • вул. Гризодубової та прилеглі;
  • вул. Фестивальна;
  • вул. Жилярді та прилеглі;
  • вул. Чебишева;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Старошишківська;
  • вул. Ак. Проскури та прилеглі; район НАУ "ХАІ";
  • вул. Астрономічна;
  • пр. Жуковського;
  • вул. Лісопарківська та прилеглі;
  • район заводу "Комунар";
  • вул. Григорія Рудика;
  • вул. Леся Сердюка;
  • вул. Наталії Ужвій;
  • вул. Ак. Павлова;
  • вул. Героїв Праці;
  • вул. Валентинівська;
  • пр. Тракторобудівників;
  • вул. Світла;
  • вул. Бучми;
  • вул. Дружби народів;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Метробудівників.

Нагадаємо, 11 листопада з 9:00 11 листопада до 24:00 припинено водопостачання частини Салтівского району.

Тэги:  отключение света, харьков
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