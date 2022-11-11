У двох районах Харкова у субботу не буде світла: адреси

Частину Київського та Салтівського районів міста Харкова буде знеструмлено у суботу, 12 листопада.
Світла не буде у суботу, 12 листопада, з 9.00 до 15.00 у частині споживачів Київського та Салтівського районів м. Харкова, а саме наступний периметр:
Нагадаємо, 11 листопада з 9:00 11 листопада до 24:00 припинено водопостачання частини Салтівского району.
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
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