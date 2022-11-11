11.11.2022 11:35 Рита Парфенова

У двох районах Харкова у субботу не буде світла: адреси

Частину Київського та Салтівського районів міста Харкова буде знеструмлено у суботу, 12 листопада.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго». Відключення пов`язане з проведенням ремонтних робіт

Світла не буде у суботу, 12 листопада, з 9.00 до 15.00 у частині споживачів Київського та Салтівського районів м. Харкова, а саме наступний периметр:

вул. Шевченка та прилеглі;

район Гідропарку,

вул. Сидора Ковпака та прилеглі;

вул. Гризодубової та прилеглі;

вул. Фестивальна;

вул. Жилярді та прилеглі;

вул. Чебишева;

вул. Чкалова;

вул. Старошишківська;

вул. Ак. Проскури та прилеглі; район НАУ "ХАІ";

вул. Астрономічна;

пр. Жуковського;

вул. Лісопарківська та прилеглі;

район заводу "Комунар";

вул. Григорія Рудика;

вул. Леся Сердюка;

вул. Наталії Ужвій;

вул. Ак. Павлова;

вул. Героїв Праці;

вул. Валентинівська;

пр. Тракторобудівників;

вул. Світла;

вул. Бучми;

вул. Дружби народів;

вул. Джерельна;

вул. Метробудівників.

Нагадаємо, 11 листопада з 9:00 11 листопада до 24:00 припинено водопостачання частини Салтівского району.