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11.11.2022  10:27   Рита Парфенова

У жилмасиві Харкова відключили воду: адреси

11 листопада з 9:00 11 листопада до 24:00 припинено водопостачання частини Салтівского району.


Фото з відкритих джерел

Відключення води пов’язано з проведенням ремонтних робіт на водоводі діаметром 1200 мм за адресою: пр. Тракторобудівників, 65, передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Води тимчасово не буде у частині будинків:

  • на пр. Тракторобудівників,
  • вул. Героїв Праці,
  • вул. Бучми,
  • вул. Гвардійців-Широнінців та ін.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Тимчасово припинено водопостачання:

533 м/р

  • вул. Героїв Праці, 43, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 49
  • вул. Світла, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 49Б
  • пр. Тракторобудівників, 156/41, 158, 158А, 158Б, 160, 160А, 160Б, 160В, 160Е, 162, 162А, 162Б, 162В, 162Г, 162Д, 162Е, 164
  • вул. Бучми, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 44Е, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52

606 м/р

  • вул. Світла, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 13Б, 15
  • вул. Героїв Праці, 66, 68, 68А, 68Б, 68Д, 70, 70А
  • пр. Тракторобудівників, 130, 130А, 130Б, 130В, 130Г, 134, 134А, 134Б, 136А, 138, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 140Б, 140В, 140Г, 142, 142А, 142Б, 144, 144А, 148, 148А, 150, 152, 152Б
  • вул. Валентинівська, 37/128, 41, 45

531 м/р

  • вул. Бучми, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д, 30Е, 32, 32А, 32Б, 32В, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Е, 36, 36А, 36Б, 36В, 36Г, 38А, 40А, 40Б
  • пр. Тракторобудівників, 103, 103А, 103Б, 103Г, 105, 105А, 105В, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г
  • вул. Героїв Праці, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Е, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Е
  • вул. Гвардійців-Широнінців, 50/29, 50, 50А, 50Б, 50В, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 64

607 м/р

  • вул. Гвардійців-Широнінців, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 40, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Ж, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44Б, 44В
  • вул. Героїв Праці, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 54А, 54Б, 54Г, 56, 56Б, 58, 60, 60А, 60Б, 60В
  • вул. Валентинівська, 31, 33, 33А, 35, 35/81
  • пр. Тракторобудівників, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 83Е, 83Ж, 85, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 85Д, 87, 87А, 87Б, 87В, 87Г, 89, 89А, 89Б, 93, 95, 95А

Подача води на зниженому тиску

535/535А м/р

  • вул. Валентинівська, 38, 38А, 38Б, 38Г, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Д, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 66
  • пр. Тракторобудівників, 124, 124А, 124Б, 126, 126А, 126Б, 126В, 128, 128А, 128Б, 128В
  • вул. Владислава Зубенка, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д 37, 39, 41
  • вул. Гарібальді, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/13, 11, 11А, 12, 26

603 м/р

  • пр. Тракторобудівників, 106, 108, 108А, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 114А, 114Б, 114В, 116, 118, 118А, 118Б, 118В, 120, 122, 122А
  • вул. Владислава Зубенка, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56/13
  • пр. Ювілейний, 57/106, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Д, 63, 63А, 63Б
  • вул. Познанська, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 11В

602 м/р

  • вул. Владислава Зубенка, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60Г, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 76А, 78, 80, 80А, 82
  • пр. Ювілейний, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 81А, 81Г, 83, 85, 87, 89, 89А, 89Б, 91
  • вул. Познанська, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А
  • Салтівське шосе, 155/93, 157, 157А, 157В, 159/84

604 м/р

  • пр. Ювілейний, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 72В, 74
  • Салтівське шосе, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 143
  • пр. Тракторобудівників, 86/137, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 92А, 92Б, 94, 94А, 94Б, 94В, 94Г, 96, 96А, 98, 98А, 100, 100А, 100Б, 100В, 100Г, 100Д, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 104
  • вул. Руслана Плоходька, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 11, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В

601 м/р

  • пр. Ювілейний, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90Б, 92, 94, 94А, 96/153, 98А
  • Салтівське шосе, 145, 145А, 145Б, 145В, 147, 147А, 147Б
  • вул. Руслана Плоходька, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 14

Нагадаємо, у відділеннях «Укрпошти» платіжні квитанції КП «Харківводоканал» відтепер оплачуються без комісійного збору.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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