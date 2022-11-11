11.11.2022 10:15 Рита Парфенова

Ворог обстрілював 9 сел та селищ Харківської області (відео)

Протягом доби з 10 по 11 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів:

Стрілеча,

Стариця,

Огірцеве,

Анискине,

Вільхуватка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під обстрілом з танків та різнокаліберної артилерії опинилися населені пункти:

Іванівка,

Кислівка,

Табаївка,

Берестове.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 10 по 11 листопада пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.