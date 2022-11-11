Ворог обстрілював 9 сел та селищ Харківської області (відео)

Протягом доби з 10 по 11 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів:
На Куп’янському та Лиманському напрямках під обстрілом з танків та різнокаліберної артилерії опинилися населені пункти:
Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 10 по 11 листопада пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
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