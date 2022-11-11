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11.11.2022  12:15   Рита Парфенова

У Харкові асфальтують дороги (фото)

Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж у Харкові

Новини Харькова: Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Шляхрембуд", бригади робітників підприємства відновили асфальтобетонне покриття на місцях розриттів інженерних служб по наступним адресам:

  • вул. Чайковській,
  • вул. Старицького,
  • пр. Перемоги,
  • вул. Мироносицькій,
  • вул. Клочківській,
  • в'їзду Пушкінському,
  • пл. Захисників України,
  • вул. 23 Серпня.

Нагадаємо, частину Київського та Салтівського районів міста Харкова буде знеструмлено у суботу, 12 листопада.

Новини Харькова: Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж

Новини Харькова: Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж Новини Харькова: Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж

Новини Харькова: Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж

Новини Харькова: Комунальники відновлюють вулиці після ремонту мереж

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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