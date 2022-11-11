11.11.2022 12:35 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 11 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 11 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 10 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 20 легкових авто.

За добу 10 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 67 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 32 тисячі осіб, 29 тисяч з них – наші співгромадяни.