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11.11.2022  12:42   Рита Парфенова

На Салтівці двоє підлітків підірвалися на касетному боєприпасі (фото)

Хлопців з пораненнями ніг госпіталізували до лікарні.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС України.

НП сталася 11 листопада близько 11:30 по вулиці Бучми у місті Харків.

Під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.

Рятувальники, що прибули на місце події допомагали медикам зупинити кровотечу та транспортували потерпілих до карети швидкої.

За попередніми даними спрацював касетний боєприпас. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС. Обставини надзвичайної події з'ясовують фахівці.

За словами голови ХОВА Олег Синєгубова, хлопчикі знайшли у кущах біля дому невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 11 листопада близько шостої години ранку на території Барвінківської громади, в полі біля села Погонівка, трактор наїхав на міну.

Источник:   ДСНС України
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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