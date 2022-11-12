12.11.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули 9 пошкоджень на водоводах у Харкові

У Харкові продовжують оперативно виконувати ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 11 листопада бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 9 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 14 оглядових колодязів.

На підприємстві повідомили, що незважаючи на триваючу агресію всі виробничі служби старанно виконують свої обов'язки. На постійному контролі – стабільне функціонування об'єктів водопостачання та водовідведення, виконання планових заходів щодо підготовки господарства до роботи в зимовий період, справна робота систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації у будинках харків'ян. Бригади мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали, що дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Сьогодні, 12 листопада, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 14 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».