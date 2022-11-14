14.11.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк проінформував про зниження прибутку

Прибуток банку за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що прибуток за 9 місяців поточного року менший на 7,4 млрд грн менше, ніж результат за відповідний період минулого року.

З початку війни для захисту інтересів клієнтів банк запровадив низку заходів для зниження кредитного навантаження (призупинення нарахування відсотків, кредитні канікули, реструктуризація). Проте, через зниження платоспроможності населення, особливо в «червоних зонах», за 9 місяців поточного року банк сформував 9,4 млрд грн резервів під кредитні ризики.

Запроваджені з початку війни пільги клієнтам та скасовані комісії вплинули на зниження чистого комісійного доходу на 2,7 млрд грн порівняно з минулим роком. Так, доходи від платежів в роздрібних торговельних мережах (еквайрингу) склали половину від рівня попереднього року при відносно незмінному обсягу транзакцій.

В цей же час зазначається, що завдяки зміцненню довіри клієнтів, сучасному сервісу та безперебійній роботі мережі обслуговування, на 1 листопада 2022 року залишки на поточних рахунках клієнтів в гривні зросли на 43% порівняно з початком року.

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