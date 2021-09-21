21.09.2021 13:20

Обещанного ждут: на Харьковщине 3 года ждут современные амбулатории со времен Светличной

В Харьковской области, во время губернаторства Юлии Светличной, в процессе президентской программы в 2018 году должны были воздвигнуть 50 новых медицинских учреждений.

Фото издания "Город Х"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Город Х».

Со временем планы на строительство изменились, вместо 50-ти обещали воздвигнуть 30 медицинских учреждений.

По факту жители области в 2018 году не увидели вообще современных медицинских амбулаторий.

Министерство развития общин и территорий Украины изменило планы экс-губернатора, сократив масштабы проекта.

На создание медицинских учреждений в Харьковской области было направлено 200 миллионов гривен государственных пособий, а сроки изменили на 2019 год.

С того времени дата меняется из года в год, а большая часть амбулаторий и сейчас находятся в стадии строительства.

Например, в селе Оскол, Изюмского района, третий год наблюдают из окон старой больницы строительство новой амбулатории.

Первый заместитель сельского головы Павел Чернов резюмирует, что строительство амбулатории начали еще в 2018 году, сдачу объекта в эксплуатацию планировали в 2019 году. После чего дважды изменялись сроки строительства.

«В связи с отсутствием финансирования сроки открытия амбулатории переносились. В этом году средства полностью выделены. Ничего не препятствует, сдача планируется где-то на последние числа октября», - сообщил Павел Чернов.

Аналогичная ситуация и в других уголках Харьковской области. Например, в селе Ивановка, Барвенковской громады, при въезде в село размещен информационный щит о большом строительстве. В этом селе со времен каденции Юлии Светличной, также ждут сдачи в пользование современной амбулатории и 2-х квартир для медицинских работников.