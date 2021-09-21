В Харькове пройдет трехдневный музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль On The Way пройдет в Харькове с 24 по 26 сентября на летней площадке Cхід Опера.
Как пишет РЕДПОСТ, за 3 дня музыкального фестиваля для Харьковчан выступит более 20 групп из различных городов Украины и Израиля. Кроме того, 26 сентября в 17:00 Харьковчан ждет рок-марафон в рамках фестиваля.
В целом мероприятие стартует в 18:00 26.09, 17:00 27 и 28.09, однако все выступления делятся на 2 сцены: главную и тяжелую.
Программа мероприятия для главной сцены:
24.09
с 17:00 - открытие DJ Ice Hokku (без вокала) / DJ Керамик
Beer Blues Band (Харьков)
Chornitsa (Израиль)
EngineOn (Харьков)
PastPresent (Лисичанск)
Двойной Бекар (Израиль)
ХоЖаЙ (Харьков)
25.09
с 16:00 - открытие - DJ Керамик
BKV project (Харьков)
Anarchy17 (Харьков)
Этажи (Израиль)
Kyivmistah (Киев)
MORJ (Харьков)
Ice Hokku
Жека Кошмар & Ку-Ку (Нью Йорк / Харьков)
26.09
16:00 - открытие - DJ от Харькова
Элвис Одобряет (Харьков)
Седой и Лысый (Харьков)
Ст.Оп (Харьков)
Кощей (Харьков)
Bud'More (Харьков / Красный Кут)
Двойной Бекар (Израиль)
Александр Долгов (Харьков)
Программа мероприятия для тяжелой сцены:
25.09, 19:00 - 23:00
Koronator (Украина)
C4 (Украина)
Salt Rock (Украина)
Программа мероприятия для электронной сцены:
Каждый день на основной сцене за час до начала концерта:
DJ "Ceramic" (Израиль)
"Ice Hokku" (Израиль)
"EZsputnik" (Харьков)
"Anarchy17-elektro (Харьков)
Музыкальный рок-фест проходит при поддержке Иерусалимского библейского зоопарка. Билеты на мероприятие можно приобрести онлайн. Стоимость трехдневного абонемента – 300 грн. Стоимость абонемента на 1 день – 150 грн.
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