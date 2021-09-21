21.09.2021 13:07

В Харькове пройдет трехдневный музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль On The Way пройдет в Харькове с 24 по 26 сентября на летней площадке Cхід Опера.

Как пишет РЕДПОСТ, за 3 дня музыкального фестиваля для Харьковчан выступит более 20 групп из различных городов Украины и Израиля. Кроме того, 26 сентября в 17:00 Харьковчан ждет рок-марафон в рамках фестиваля.



В целом мероприятие стартует в 18:00 26.09, 17:00 27 и 28.09, однако все выступления делятся на 2 сцены: главную и тяжелую.



Программа мероприятия для главной сцены:

24.09

с 17:00 - открытие DJ Ice Hokku (без вокала) / DJ Керамик

Beer Blues Band (Харьков)

Chornitsa (Израиль)

EngineOn (Харьков)

PastPresent (Лисичанск)

Двойной Бекар (Израиль)

ХоЖаЙ (Харьков)

25.09

с 16:00 - открытие - DJ Керамик

BKV project (Харьков)

Anarchy17 (Харьков)

Этажи (Израиль)

Kyivmistah (Киев)

MORJ (Харьков)

Ice Hokku

Жека Кошмар & Ку-Ку (Нью Йорк / Харьков)

26.09

16:00 - открытие - DJ от Харькова

Элвис Одобряет (Харьков)

Седой и Лысый (Харьков)

Ст.Оп (Харьков)

Кощей (Харьков)

Bud'More (Харьков / Красный Кут)

Двойной Бекар (Израиль)

Александр Долгов (Харьков)

Программа мероприятия для тяжелой сцены:

25.09, 19:00 - 23:00

Koronator (Украина)

C4 (Украина)

Salt Rock (Украина)



Программа мероприятия для электронной сцены:

Каждый день на основной сцене за час до начала концерта:

DJ "Ceramic" (Израиль)

"Ice Hokku" (Израиль)

"EZsputnik" (Харьков)

"Anarchy17-elektro (Харьков)



Музыкальный рок-фест проходит при поддержке Иерусалимского библейского зоопарка. Билеты на мероприятие можно приобрести онлайн. Стоимость трехдневного абонемента – 300 грн. Стоимость абонемента на 1 день – 150 грн.

Напомним, международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в Харькове. В этом году Kharkiv MeetDocs пройдет в пятый раз с 26 сентября по 2 октября.