14.10.2021 18:28 Александра Жук

В Харькове помолились за прекращение пандемии

14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это одно из крупнейших церковных праздников верующих.



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По легенде, блаженный Андрей и его ученик Епифаний, во время богослужения, стали свидетелями явления Божьей Матери. Она протянула свой покров над молящимися, в знак того, что она будет защищать всех верующих от проблем, защищать от болезней и дарить радость и любовь.

На Покров во всех храмах Харькова состоялись литургии. Так, в Свято-Покровском - служители церкви и верующие молились за прекращение пандемии и войны. А еще просили мира и любви. Завершилась литургия крестным ходом.

Праздник Покрова богат на традиции и народные приметы. В этот день нельзя работать и шить. Издавна 14 октября наблюдали за погодой. Считалось какой она будет на Покров, такой будет и грядущая зима. 14 октября в Украине еще и государственный выходной. На сегодня приходятся еще два праздника: День украинского казачества и День защитника и защитниц Украины.