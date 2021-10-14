14.10.2021 19:05 Виталий Хиневич

Где в Харькове наливали отборные сорта пива

Янтарный напиток переливался под яркие лучи солнечного света, радуя глаз харьковчан. Все это действо сопровождалось громким смехом, кулачным боем, реже массовой дракой. Но так было не всегда.

На улице Рымарской есть маленькое и очень интересное здание, вернее сказать домик. Двухэтажная постройка расположилась по правую сторону улицы под номером 18-а. Свою историю дом начинает с далекого XVIII века.

Он появился на улице одним из первых. Созданный на каменном фундаменте при помощи деревянных конструкций он дошел до наших дней фактически в нетронутом виде. На первом этаже размещался продовольственный магазин, на втором проживали его собственники.

Размеренный тембр жизни уютный домик потерял в конце XVIII века.

Жена дворянина Ксения Дружкова, сдает его в аренду крестьянину Доренскому. Именно он решает обустроить здесь пивное заведение.

В первые годы работы пивная имела замечательную репутацию. Сюда доставляли пиво различных сортов со всей Украины и России. Множество закусок радовало глаз. Рыбные балыки, соленья, вареные раки и множество других закусок.

Фото: издания Бабель

Слухи о различных сортах пива дошли до извозчиков и гостей с других областей страны. Именно в этот период судьба дома по улице Рымарской шагнула во мрак.

По просьбам отдыхающих в заведении установили игровые столы, появились азартные игры. Вместе с этим пришли бурные попойки и кулачные бои. Как писала местная газета «Южный край», в позднее время по все улице было страшно передвигаться. Нередки были случаи грабежей, массовых драк и порчи имущества граждан.

Элитная и до сих пор тихая улица превратилась в настоящий балаган.

В отделение полиции направлялись десятки жалоб и просьб закрыть заведение. Усиленные дежурства по охране правопорядка улицы не давали должного результата.

30 августа 1907 года полицмейстер заручившись поддержкой генерал-губернатора смог закрыть питейное заведение.

Напомним, волна проституции захлестнула центральные улицы Харькова в 1815 году. Первым начал борьбу с «вольными» женщинами губернатор Муратов в 1819 году.