07.02.2022 16:46 Людмила Виниченко

Минздрав уменьшили срок самоизоляции для COVID-больных

Срок самоизоляции с первого дня появления симптомов COVID-19 уменьшили с 10 до 5 дней.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Теперь через 5 дней после появления симптомов или позитивного теста можно завершить самоизоляцию, однако главным условием является полное отсутствие симптомов.

Так, делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, но был получен отрицательный результат ПЦР-теста, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Напоминаем, что заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что уровень заболеваемости на COVID-19 растет , однако процент занятости койко-мест и уровень смертности значительно ниже, чем в прошлые периоды.

На данный момент стационарно лечатся 770 больных, из которых – 41 ребенок. На кислородной поддержке находятся 564 пациента.