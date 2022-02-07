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07.02.2022  16:46   Людмила Виниченко

Минздрав уменьшили срок самоизоляции для COVID-больных

Срок самоизоляции с первого дня появления симптомов COVID-19 уменьшили с 10 до 5 дней.

Самоизоляция для COVID-больных: Минздрав уменьшил сроки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
 
Теперь через 5 дней после появления симптомов или позитивного теста можно завершить самоизоляцию, однако главным условием является полное отсутствие симптомов.
 
Так, делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, но был получен отрицательный результат ПЦР-теста, это также является основанием для завершения самоизоляции. 
 
Напоминаем, что заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что уровень заболеваемости на COVID-19 растет, однако процент занятости койко-мест и уровень смертности значительно ниже, чем в прошлые периоды.
 
На данный момент стационарно лечатся 770 больных, из которых – 41 ребенок. На кислородной поддержке находятся 564 пациента. 
 
Источник:   Минздрав
 Тэги:  covid-19, коронавирус, самоизоляция, харьков
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