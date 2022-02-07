07.02.2022 15:25 Виталий Хиневич

Омикрон в Харькове: уровень заболеваемости коронавирусом растет

Более 9 тысяч жителей Харькова заболели коронавирусной инфекцией за последнюю неделю.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что еженедельный показатель заболеваемости коронавирусом является самым высоким за все волны пандемии.

По словам заместителя городского головы Светлана Горбунова-Рубан, процент занятости койко-мест и уровень смертности значительно ниже, чем в прошлые периоды. На данный момент стационарно лечатся 770 больных, из которых – 41 ребенок. На кислородной поддержке находятся 564 пациента.

В это же время Светлана Горбунова-Рубан отметила, что уровень госпитализации вакцинированных людей возрос с 3-4% до 24%.В последнее время ежесуточный уровень госпитализации составил от 30 до 50 человек, в то время как на амбулаторном наблюдении находится рекордное количество больных - 26 363 пациента. Данный фактор привел к увеличению нагрузки на семейных врачей, но, несмотря на это, они необходимую работу выполняют.

Напомним, у большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон" , появляется новый симптом - боль в ухе.