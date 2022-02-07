07.02.2022 15:10 Евгений Клочко

Лунный календарь расскажет, какие дни будут неблагоприятными в феврале 2022 года

Лунный календарь помогает определить удачные дни в феврале 2022 года и не самые благоприятные. Это помогает понять, стоит ли планировать то или иное мероприятие, отправляться в путь или проводить деловые переговоры.

Какие дни в феврале 2022 года будут неблагоприятными

В феврале ожидаются несколько дней, когда не стоит планировать важные мероприятия или решать сложные задачи. Активность рекомендуется свести к минимуму. Кроме того, важно избегать конфликтов, споров с окружающими людьми, искать компромиссы, идти на уступки.

16 февраля

В этот день ночное светило будет находиться в знаке зодиака Дева и состоится полнолуние. Вселенная будет испытывать людей на прочность, проверять стойкость духа. Рекомендуется не поддаваться соблазнам, искушениям, дабы избежать неблагоприятного развития ситуации. День не подходит для путешествий или начинаний. Кроме того, общение нужно свести к минимуму, постараться контролировать свои эмоции, следить за языком, дабы никого не обидеть.

26 февраля

Этот день 26-й по счету в лунном календаре. Ночное светило будет находиться в знаке зодиака Козерог. Луна может отрицательно воздействовать на любую сферу жизни. Важно быть вдвойне осторожными. Общение следует свести к минимуму. Кроме того, важно быть крайне осторожными на улице, особенно при переходе дороги — риск травм весьма высокий.

В эти дни стоит устроить себе выходной и провести его дома, занимаясь хобби, к примеру. Практики расслабления, а также йога и медитация будут полезными. Они помогут отдохнуть и привести мысли в порядок.

Напомним, астрологи назвали, каким трем знакам Зодиака следует ожидать конфликтов в ближайшее время.