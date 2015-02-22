Взрыв на Маршала Жукова. Есть погибшие (ФОТО)

В воскресенье, 22 февраля, на митинге Евромайдана возле Дворца спорта прозвучал взрыв.
Взрыв произошел напротив «Харьков-Арены», когда колонна Евромайдана двинулась от Дворца спорта к метро «Маршала Жукова».
На место происшествия приехали четыре скорых.
Погибли два человека: активист Игорь Толмачев и заместитель начальника Первомайского райотдела.
Большинство пострадавших доставили в городскую больницу №17, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Также скорые доставили пострадавших в 25-ю больницу и «неотложку».
Взрывное устройство направленного действия, управляемое дистанционно, было спрятано в сугробе возле дороги. Когда голова колонны демонстрантов поравнялась с сугробом, произошел взрыв.
Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 258 УК Украины - террористический акт.
Фото: Виктория Петрухина
Напомним, вечером 19 января в Московском райсуде проходило заседание по делу активиста «Правого сектора» Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. После завершения заседания возле здания суда прогремел взрыв.
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