22.02.2015 13:26

Взрыв на Маршала Жукова. Есть погибшие (ФОТО)

В воскресенье, 22 февраля, на митинге Евромайдана возле Дворца спорта прозвучал взрыв.



На месте взрыва

Взрыв произошел напротив «Харьков-Арены», когда колонна Евромайдана двинулась от Дворца спорта к метро «Маршала Жукова».

На место происшествия приехали четыре скорых.

Погибли два человека: активист Игорь Толмачев и заместитель начальника Первомайского райотдела.

Большинство пострадавших доставили в городскую больницу №17, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Также скорые доставили пострадавших в 25-ю больницу и «неотложку».

Взрывное устройство направленного действия, управляемое дистанционно, было спрятано в сугробе возле дороги. Когда голова колонны демонстрантов поравнялась с сугробом, произошел взрыв.

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 258 УК Украины - террористический акт.

Фото: Виктория Петрухина



Напомним, вечером 19 января в Московском райсуде проходило заседание по делу активиста «Правого сектора» Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. После завершения заседания возле здания суда прогремел взрыв.



