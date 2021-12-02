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02.12.2021  17:20   Виталий Хиневич

Парк Горького из-за карантина будет работать по-новому

Новые карантинные ограничения вступят в силу с 6 декабря, в связи с чем посетить аттракционы сможет не каждый.

Парк Горького Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка имени Горького.
 
Отмечается, что исходя из постановления Кабмина №1236, ужесточаются карантинные нормы. Теперь, чтобы прокатится на любимом аттракционе, необходимо предъявить контролеру "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку о вакцинации, которая действует 30 дней. Кроме этого допуск на аттракционы разрешен лицам, которые вакцинировались двумя дозами препарата от коронавирусной инфекции, а также имеющим международное свидетельство о вакцинации. 
 
 
Также будет действовать иностранный COVID-сертификат о вакцинации дозами вакцины, которые разрешила использовать ВОЗ.
 
Если человек переболел коронавирусной инфекцией, ему необходимо предъявить сертификат о выздоровлении, также будет разрешено использование ПЦР теста либо экспресс-теста, который действует на протяжении 72 часов.
 
Напомним, 24 ноября Кабинет Министров Украины усилил карантинные ограничения для невакцинированных граждан.
 
Источник:   Парк имени Горького
 Тэги:  парк горького, карантин, харьков
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