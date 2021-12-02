02.12.2021 17:20 Виталий Хиневич
Парк Горького из-за карантина будет работать по-новому
Новые карантинные ограничения вступят в силу с 6 декабря, в связи с чем посетить аттракционы сможет не каждый.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу парка имени Горького.
Отмечается, что исходя из постановления Кабмина №1236, ужесточаются карантинные нормы. Теперь, чтобы прокатится на любимом аттракционе, необходимо предъявить контролеру "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку о вакцинации, которая действует 30 дней. Кроме этого допуск на аттракционы разрешен лицам, которые вакцинировались двумя дозами препарата от коронавирусной инфекции, а также имеющим международное свидетельство о вакцинации.
Также будет действовать иностранный COVID-сертификат о вакцинации дозами вакцины, которые разрешила использовать ВОЗ.
Если человек переболел коронавирусной инфекцией, ему необходимо предъявить сертификат о выздоровлении, также будет разрешено использование ПЦР теста либо экспресс-теста, который действует на протяжении 72 часов.
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