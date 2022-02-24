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24.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 24 февраля

Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.

оттепель в харькове

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером переменная облачноcnm, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность снизилась за прошедшие сутки. Поэтому 24 февраля 2022 года ожидается благоприятная космическая погода без магнитных бурь

Народные приметы. Оттепель 24 февраля означает, что холодов больше не будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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