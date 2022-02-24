Прогноз погоды в Харькове на четверг, 24 февраля

Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером переменная облачноcnm, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность снизилась за прошедшие сутки. Поэтому 24 февраля 2022 года ожидается благоприятная космическая погода без магнитных бурь
Народные приметы. Оттепель 24 февраля означает, что холодов больше не будет.
Сегодня звезды склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству – оно может быть излишне требовательным. В целом же гороскоп сегодня хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: