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10.12.2021  12:50   Виталий Хиневич

Растут цены и долги: какие задолженности имеют украинцы за услуги ЖКХ

Украинцы продолжают накапливать долги за предоставленные услуги ЖКХ.

Долги ЖКХ в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы статистики Украины.
 
Отмечается, что наибольшее количество долгов числится за услуги поставки и распределения природного газа.
 
Таким образом, в конце октября текущего года долги населения по оплате за поставку и распределение природного газа составили 26,1 миллиардов гривен, за поставку тепла и горячей воды –19,3миллиарда гривен.
 
 
Кроме этого, за поставку и распределение электроэнергии – 7,0 миллиардов гривен, за подачу централизованного водоснабжения и водоотведение– 6,4 миллиардов гривен, за содержание и управление многоэтажных домов– 5,6 миллиарда гривен, а за вывоз бытовых отходов украинцы накопили долг в размере – 1,2 миллиарда гривен.
 
В это же время сообщается, что в октябре население страны оплатило за услуги ЖКХ 12,4 миллиарда гривен. Данная сумма составляет 75,2% от общей суммы, начисленной за расчетный месяц.
 
Напомним, за месяц долг населения Харькова и области перед ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» вырос более чем на 200 миллионов гривен.
 
Источник:   Государственная служба статистики Украины
 Тэги:  жкх, долги, харьков
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