10.12.2021 12:35 Евгений Клочко

Государство оштрафовало "Новомет" за то, что несвоевременно выдало разрешение на выбросы – директор предприятия

Руководство Коксового завода «Новомет» обратилось в Верховный Суд с просьбой отменить решение о взыскании него примерно 3,5 млн грн штрафа. Об этом в эфире программы Отражение сообщил директор Коксового завода «Новомет» Максим Бондарев.

Эту сумму предприятие выплатило во исполнение решения Хозяйственного суда Харьковской области и определения Восточного апелляционного хозяйственного за ущерб, нанесенный государству в результате сверхнормативных выбросов в атмосферный воздух. С таким решением администрация не согласна.

"Мы дальше будет отстаивать свои права исходя из норм закона. Сейчас нами подана кассационная жалоба в Верховный Суд относительно данного решения двух первых инстанций", - отметил Максим Бондарев , директор Коксового завода «Новомет».

По его словам, ситуация состоит в следующем. В конце 2019-года, когда «Новомет» стал «оператором» объекта, администрация занялась процессом переоформления разрешения на себя.

А именно,обратилась в Институт проблем экологии – подготовили пакет документов, падали их на получение разрешения. После того, как получили замечания – исправили их и подали документы снова. После этого у Министерства экологии Украины был месяц для выдачи разрешения, но его без объяснения причин за это время выдано не было.

"По сути, как мы считаем, нарушен срок по выдачи нам разрешения, именно по вине Министерства, а не по нашей вине. И получается, государственный орган в виде Министерства, несвоевременно выдал нам разрешение, и за это же государственный орган - суд штрафует нас. Поэтому мы не согласны с этим. Будем дальше отстаивать свои права", - подчеркнул Максим Бондарев.

Напомним, с начала 2021 года на коксовом заводе стартовала системная модернизация технологических процессов и оборудования . На сегодняшний день удалось модернизировать аспирационную установку в коксосортировочном отделении коксового цеха, благодаря чему выбросы пыли свелись практически к нулю. Кроме того, на начало 2022 года запланирована модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется на производстве.