02.02.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Дороги Харківської області розчищають від снігу

Водіям та пішоходам радять бути уважними.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що вночі з 1 на 2 лютого з західної частини області розпочались опади у вигляді снігу, різної інтенсивності, які розповсюдились на центральну частину.

На ранок 2 лютого хмарно, спостерігається місцями слабкий, дрібний сніг. Температура буде коливатися від -3°С до +2°С.

До робіт було залучено 102 одиниці спецтехніки. У Харківській області було використано близько 840 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах - мокре, оброблене ПСС.Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.

«Служба автомобільних доріг у Харківській області радить під час руху бути пильними та враховувати погодні умови. Зберігайте спокій, дотримуйтесь правил дорожнього руху та дистанції. Дорожня служба працює цілодобово»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бабак Тимко прогнозував потепління в середині березня.



