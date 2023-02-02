02.02.2023 13:05 Віталій Хінєвіч
Дороги Харківської області розчищають від снігу
Водіям та пішоходам радять бути уважними.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
Повідомляється, що вночі з 1 на 2 лютого з західної частини області розпочались опади у вигляді снігу, різної інтенсивності, які розповсюдились на центральну частину.
На ранок 2 лютого хмарно, спостерігається місцями слабкий, дрібний сніг. Температура буде коливатися від -3°С до +2°С.
До робіт було залучено 102 одиниці спецтехніки. У Харківській області було використано близько 840 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах - мокре, оброблене ПСС.Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.
«Служба автомобільних доріг у Харківській області радить під час руху бути пильними та враховувати погодні умови. Зберігайте спокій, дотримуйтесь правил дорожнього руху та дистанції. Дорожня служба працює цілодобово»,- йдеться у повідомленні.
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