08.02.2023 12:12 Рита Парфенова

Які знаки зодіаку майже не мають друзів

Астрологи назвали знаки, під якими народжуються найнепристосованіші до дружби люди.





Телець

Загалом це спокійний і неконфліктний знак, спілкуватися з яким досить комфортно і приємно. Однак так триватиме рівно доти, доки ви з Тельцем не розійшлися в думках. Різниця у поглядах діє представників земної стихії як червона ганчірка не бика. У них тут же прокидається природна впертість, з якою нічого неможливо зробити.

Якщо Телець вбив собі щось у голову, переконати його у протилежному неможливо. Він швидше вже розірве стосунки і залишиться на самоті, ніж прийме чужу думку.

Рак

Рак - досить замкнутий знак зодіаку, який потребує багато часу для того, щоб впустити когось у коло довіри. Представники водяного знаку дуже вразливі, якщо в минулому вони мали несприятливий досвід - наприклад, зрада або зрада близької людини, вони стануть ще більш обережними.

Через це багато хто вважає Рака холодним і воліють обходити стороною, тоді як сам він ніколи не зробить перший крок назустріч.

Діва

У прямолінійних і непохитних Дів практично не буває друзів. По-перше, тому, що у них немає часу на "всі ці дурниці" - повсякденне листування, посиденьки в кафе чи барі, турботу та увагу. Представники цього знаку значно більше сил і енергії вкладають у свою освіту чи роботу. По-друге, людей відштовхує складний характер Діви. Вона живе за власним графіком, підлаштуватися під який неможливо. Своєю впертістю та незговірливістю цей знак відштовхує від себе людей.

Стрілець

Незважаючи на те, що Стрільці справляють враження товариських людей, насправді вони практично не мають близьких друзів. Знайомих і приятелів повно, з тих, з ким можна поділитися найпотаємнішим, можна на пальцях однієї руки перерахувати - якщо пощастить.

Справа в тому, що у своєму житті Стрільці не раз стикалися зі зрадою – не надто порядні люди користувалися їхньою довірою та відкритістю. Тому тепер вони вважають за краще тримати оточуючих на відстані.



