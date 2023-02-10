У Харкові ремонтні роботи змінять маршрут руху громадського транспорту

10.02.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

У районі станції метро «Академіка Барабашова» буде тимчасово заборонено рух.

Рух тролейбусів та автобусів загального користування по вул. Амурській та розворотному колу «ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинено з 13 лютого до 4 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією теплових мереж.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло «602 м/р» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;

розворотне коло «602 м/р» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»; №56: розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;

розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»; №267: не курсуватиме.

Автобуси ходитимуть наступним чином: