10.02.2023 16:45 Віталій Хінєвіч
У Харкові ремонтні роботи змінять маршрут руху громадського транспорту
У районі станції метро «Академіка Барабашова» буде тимчасово заборонено рух.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Рух тролейбусів та автобусів загального користування по вул. Амурській та розворотному колу «ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинено з 13 лютого до 4 березня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією теплових мереж.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
-
№24: розворотне коло «602 м/р» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;
-
№56: розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;
-
№267: не курсуватиме.
Автобуси ходитимуть наступним чином:
-
№81е: перехрестя пр. Ювілейний - вул. Академіка Павлова - пр. Ювілейний - Салтівське шосе - вул. Медична - вул. Амосова - вул. Сонячна - вул. Краснодарська - вул. Велозаводська - вул. Амосова - вул. Медична - Салтівське шосе - пр. Ювілейний - перехрестя пр. Ювілейний - вул. Академіка Павлова;
-
№83е: вул. Грищенка (сел. Кулиничі) - вул. Сьомої Гвардійської Армії - Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників - пр. Ювілейний - перехрестя пр. Ювілейний - вул. Академіка Павлова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківобленерго представили графік погодинних відключень світла.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0