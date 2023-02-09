09.02.2023 20:07 Дмитро Колонєй
Стало відомо, які надбавки отримають пенсіонери у 2023 році
Які виплати чекають на пенсінерів в умовах війни та як їх оіформити.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Трибун, в цьому році підвищення пенсій та соцвиплат, пов’язаних із прожитковим мінімумом та зарплатою не буде. Але це не стосується надбавок.
Надбавка до пенсії за вік
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Пенсіонери, які досягли віку 70 років або більше, мають право на додаткові щомісячні виплати в залежністі від віку людини. Ця виплата гарантована Кабміном та діє по всій території країни.
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Особи, які досягли сімдесятирічного віку, мають право на доплату у сумі 300 гривень. Гроші виплачуються щомісяця, на додаток до основної пенсії.
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Пенсіонери віком від 75 до 80 років – отримують 456 гривень щомісяця.
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Пенсіонери віком від 80 років мають право на компенсаційну виплату у розмірі 579 грн.
Доплати за додатковий стаж
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Додаткові компенсаційні виплати отримають ті пенсіонери, робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми. Сума доплати розраховується у розмірі 1% від пенсії за кожний повний рік трудового стажу, отриманий понад норму. Найбільшу доплату отримують пенсіонери, чий трудовий стаж перевищує 35-40 років. Але ця надбавка обчислюється не від суми пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму. На початку 2023-го він становить 2093 гривні.
Доплата за дітей
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Цю надбавку отримають пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Що слід зробити, аби її отримати
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Щоб отримати таку надбавку, слід подати заяву у відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, що засвідчують особу, родинні відносини та вік утриманця, що підтверджують перебування його на змісті заявника.
Доплата за донорство
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Щомісячна надбавка у розмірі 10% від прожиткового мінімуму нараховується пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові. Наразі доплата складає 258,90 гривень на місяць. Розмір надбавки безпосередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму.
За яких умов є можливість отримати статус
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Якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.
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