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09.02.2023  20:37   

Вечірній Харків у лютому (фото)

Фоторепортаж з вулиць вечірнього Харкова у 351 день війни з росією.

Харьков

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харьков, харків, пейзаж, вечер
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