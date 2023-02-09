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09.02.2023  19:36   Дмитро Колонєй

Загарбники наступають на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському напрямку. За добу загарбники обстріляли 8 селищ Харківщини.
 
  • На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили райони 2 населених пунктів Харківщини: Куп’янськ та Піщане.
  • На Слобожанському напрямку ситуація - без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони 6 населених пунктів Харківщини: Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харьков, харків
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