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16.02.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області газовики усувають наслідки ворожих обстрілів

Ворог обстріляв газопроводи в Куп‘янській і Золочівській громадах.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Внаслідок ворожого обстрілу, у Куп'янському районі було пошкоджено один із газопроводів високого тиску. Без газу залишилося понад 700 домоволодінь.
 
Окрім цього, у Золочівському районі окупанти перебили газопровід середнього тиску.
 
Фахівці локалізували аварійну ситуацію без припинення газопостачання до будинків. Ремонт обстріляної мережі планується провести у найближчий час.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок обстрілу поранено співробітника Харківобленерго.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  агрессия россии, харьков, жкг, харків
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