16.02.2023 17:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області газовики усувають наслідки ворожих обстрілів
Ворог обстріляв газопроводи в Куп‘янській і Золочівській громадах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ «Харківгаз».
Внаслідок ворожого обстрілу, у Куп'янському районі було пошкоджено один із газопроводів високого тиску. Без газу залишилося понад 700 домоволодінь.
Окрім цього, у Золочівському районі окупанти перебили газопровід середнього тиску.
Фахівці локалізували аварійну ситуацію без припинення газопостачання до будинків. Ремонт обстріляної мережі планується провести у найближчий час.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині внаслідок обстрілу поранено
співробітника Харківобленерго.
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