16.02.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області газовики усувають наслідки ворожих обстрілів

Ворог обстріляв газопроводи в Куп‘янській і Золочівській громадах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Внаслідок ворожого обстрілу, у Куп'янському районі було пошкоджено один із газопроводів високого тиску. Без газу залишилося понад 700 домоволодінь.

Окрім цього, у Золочівському районі окупанти перебили газопровід середнього тиску.

Фахівці локалізували аварійну ситуацію без припинення газопостачання до будинків. Ремонт обстріляної мережі планується провести у найближчий час.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок обстрілу поранено співробітника Харківобленерго.



