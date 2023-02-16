16.02.2023 17:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині арештовано права громадянина РФ на шість підприємств

Корпоративні права арештовано за допомогу окупантам на Харківщині.

Як повідоиляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, низка підприємств сприяє представникам країни-агресора шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки до російського бюджету, фінансуючи війну в Україні.

Мова йде про шість підприємств, розташованих у Харківському районі та Дергачівській громаді, з різними видами діяльності: оптова торгівля фармацевтичними товарами, добування природного газу тощо. Серед засновників вказаних компаній — шість громадян РФ.

10 лютого 2023 року суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання прокурора окружної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права громадян РФ на загальну суму майже 1,2 млн гривень.

Вживаються заходи щодо передачі до АРМА.



