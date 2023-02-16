16.02.2023 16:40 Віталій Хінєвіч
Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області
За даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Серед актуальних вакансій доступні такі напрямки:
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1. Маляр – 25 000 грн.
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2. Комплектувальник меблів – 22 000 грн.
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3. Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн.
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4. Головний енергетик – 17 000 грн.
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5. Оператор відеозапису – 15 000 грн.
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6. Вчитель спеціальної освіти – 12 000 грн.
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7. Журналіст – 10 000 грн.
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8. Фахівець із соціальної роботи – 9 000 грн.
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9. Слюсар аварійно-відновлюваних робіт – 7 500 грн.
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10. Діловод – 7 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 095 138 72 96; 063 847 83 67; 099 056 28 00; 099 020 87 21; 096 055 48 69. З понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 – 057 732 19 28.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посилання.
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