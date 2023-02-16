16.02.2023 16:01 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка перейшла на бік окупантів та оформлювала громадянство РФ
Жініку заочно поінформували про підозру у держзраді під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 32-річній головний спеціаліст Вовчанського районного сектору Мінпаційної служби в Харківській області, перейшла на бік ворога:
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наприкінці травня 2022 року жінка обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому м. Вовчанськ,
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через декілька тижнів стала «начальником» цієї служби.
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приймала документи для оформлення громадянства РФ, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.
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керувала роботою підлеглих працівників щодо перекладу документів на російську мову, розгляду звернень, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.
На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію держави-агресора.
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