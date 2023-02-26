26.02.2023 12:49 Рита Парфенова

«Скелети в шафі»: які секрети приховують знаки зодіаку

Майже кожна людина має свої “скелети в шафі”. Багато хто не говорить вголос про власні слабкості та переваги, боячись реакції оточуючих.

Астропсихолог розповіла РЕДПОСТ, що представники знаків зодіаку приховують від своїх близьких.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Представники даного знаку зодіаку негативно ставляться до заздрості та дурості. Їм не подобається байдужість людей. Головним "скелетом" Овнов, на думку психолога Олени Барміної, є те, що вони зациклюються на тому, що їх дуже хвилює, і не можуть швидко перейти на інше. Багато в чому це пов'язано з тим, що реальність представників знака дуже вже не схожа на життя інших людей.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тільці є справжніми власниками, тому нерідко вони просто не можуть пробачити своїй другій половинці обман. Представники даного знаку зодіаку не йдуть на компроміси, і від цього їхні стосунки із партнером важко назвати тривалими.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Близнюки відрізняються від інших знаків зодіаку тим, що вони є непостійними у своїх вчинках та емоціях. Саме тому їхній основний "скелет у шафі" - це складність зловити рівновагу у світі почуттів. Представники цього сузір'я часто перебувають у пошуку.

Рак (22 червня - 22 липня)

Терпіння Раків не безмежне. Якими б не були терплячими та добрими представники знаку, вони можуть відповісти своїм кривдникам. Іноді вони використовують маніпуляцію і критику.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Леви звикли до того, що їхнє оточення завжди ними захоплюється. Головним “скелетом у шафі” представників даного знаку зодіаку є те, що вони ніколи не зізнаються у своїй поразці. Леви до останнього це приховуватимуть, адже інакше вони більше не побачать захоплення на свою адресу.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Дівам теж не подобається визнавати, що вони бувають неправі. Саме тому вони часто виглядають відчуженими. Представники даного знаку звикли чіплятися до всього і часом відчувають невпевненість перед чимось невідомим. Діви часто щось аналізують, оскільки звикли максимально контролювати своє життя.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Представники знаку цінують естетику, яка їх оточує. Їм подобається дотримуватися балансу гармонії та краси. Головним "скелетом у шафі" Терезів є те, що вони, коли не бачать підтримки з боку оточуючих, просто ховають свої емоції і більше намагаються їх не виявляти.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіони завжди намагаються докопатися до істини, тому схильні до саморуйнування. Представники знака дуже важливі і вимагають себе увагу з боку оточуючих.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Стрільці звикли до активного способу життя. Їм важливо не сидіти склавши руки, а постійно рухатися та розвиватися. Тому найважливіший страх даного знаку зодіаку – це не встигнути зробити щось важливе. Таланти Стрільців дозволяють їм досягти успіху у певних сферах.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Перед тим, як досягти бажаної мети, Козероги ретельно вивчають і зважують усі “за” і “проти”. Тільки після аналізу вони починають діяти. Однак нерідко представники знаку, намагаючись зробити добру справу, замислюються над управлінням усього світу.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водолії цінують свою свободу, їм подобається вести розумні бесіди. Однак найцікавіше полягає в тому, що представники знака можуть переконливо говорити про одне, а робити зовсім інше. Але головним страхом Водоліїв є їхні власні відчуття.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби живуть у світі емоцій та почуттів. Їм подобається спілкування з натяками та іронія. Представникам даного знака не становить особливих труднощів маніпулювати своїм оточенням. Але при цьому вони часто прикидаються жертвою ситуації.

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