«Скелети в шафі»: які секрети приховують знаки зодіаку

Майже кожна людина має свої “скелети в шафі”. Багато хто не говорить вголос про власні слабкості та переваги, боячись реакції оточуючих.
Астропсихолог розповіла РЕДПОСТ, що представники знаків зодіаку приховують від своїх близьких.
Представники даного знаку зодіаку негативно ставляться до заздрості та дурості. Їм не подобається байдужість людей. Головним "скелетом" Овнов, на думку психолога Олени Барміної, є те, що вони зациклюються на тому, що їх дуже хвилює, і не можуть швидко перейти на інше. Багато в чому це пов'язано з тим, що реальність представників знака дуже вже не схожа на життя інших людей.
Тільці є справжніми власниками, тому нерідко вони просто не можуть пробачити своїй другій половинці обман. Представники даного знаку зодіаку не йдуть на компроміси, і від цього їхні стосунки із партнером важко назвати тривалими.
Близнюки відрізняються від інших знаків зодіаку тим, що вони є непостійними у своїх вчинках та емоціях. Саме тому їхній основний "скелет у шафі" - це складність зловити рівновагу у світі почуттів. Представники цього сузір'я часто перебувають у пошуку.
Терпіння Раків не безмежне. Якими б не були терплячими та добрими представники знаку, вони можуть відповісти своїм кривдникам. Іноді вони використовують маніпуляцію і критику.
Леви звикли до того, що їхнє оточення завжди ними захоплюється. Головним “скелетом у шафі” представників даного знаку зодіаку є те, що вони ніколи не зізнаються у своїй поразці. Леви до останнього це приховуватимуть, адже інакше вони більше не побачать захоплення на свою адресу.
Дівам теж не подобається визнавати, що вони бувають неправі. Саме тому вони часто виглядають відчуженими. Представники даного знаку звикли чіплятися до всього і часом відчувають невпевненість перед чимось невідомим. Діви часто щось аналізують, оскільки звикли максимально контролювати своє життя.
Представники знаку цінують естетику, яка їх оточує. Їм подобається дотримуватися балансу гармонії та краси. Головним "скелетом у шафі" Терезів є те, що вони, коли не бачать підтримки з боку оточуючих, просто ховають свої емоції і більше намагаються їх не виявляти.
Скорпіони завжди намагаються докопатися до істини, тому схильні до саморуйнування. Представники знака дуже важливі і вимагають себе увагу з боку оточуючих.
Стрільці звикли до активного способу життя. Їм важливо не сидіти склавши руки, а постійно рухатися та розвиватися. Тому найважливіший страх даного знаку зодіаку – це не встигнути зробити щось важливе. Таланти Стрільців дозволяють їм досягти успіху у певних сферах.
Перед тим, як досягти бажаної мети, Козероги ретельно вивчають і зважують усі “за” і “проти”. Тільки після аналізу вони починають діяти. Однак нерідко представники знаку, намагаючись зробити добру справу, замислюються над управлінням усього світу.
Водолії цінують свою свободу, їм подобається вести розумні бесіди. Однак найцікавіше полягає в тому, що представники знака можуть переконливо говорити про одне, а робити зовсім інше. Але головним страхом Водоліїв є їхні власні відчуття.
Риби живуть у світі емоцій та почуттів. Їм подобається спілкування з натяками та іронія. Представникам даного знака не становить особливих труднощів маніпулювати своїм оточенням. Але при цьому вони часто прикидаються жертвою ситуації.
Раніше РЕДПОСТ писав, які 6 знаків зодіаку виявляться у щасливчиках навесні – у них розпочнеться суцільна біла смуга, яка наповнить життя щастям та успіхом.
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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