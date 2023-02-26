Чи діють у Харкові графіки погодинних відключень світла, розповіли в Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 26 лютого «Укренерго» не надавало. відключення світла
Загалом по країні 26 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі, хоча у зменшеному обсязі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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