26.02.2023 13:32 Рита Парфенова

Чи діють у Харкові графіки погодинних відключень світла, розповіли в Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 26 лютого «Укренерго» не надавало. відключення світла

Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Загалом по країні 26 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі, хоча у зменшеному обсязі.



Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.



