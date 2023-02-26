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26.02.2023  13:32   Рита Парфенова

Чи діють у Харкові графіки погодинних відключень світла, розповіли в Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 26 лютого «Укренерго» не надавало. відключення світла

відключення світла

 
Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».
 
За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.
 
«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Загалом по країні 26 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі, хоча у зменшеному обсязі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.

 


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків
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