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26.02.2023  14:08   Рита Парфенова

У Карпатах зафіксовано сходження лавини

На північному схилі гори Піп Іван Чорногірський зафіксовано сходження невеликої лавини.

лавина у карпатах
 
Як повідомили РЕДПОСТ в ДСНС УКраїни, гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.

Наразі діє штормове попередження, а саме: у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Туристів просять не виходити у високогір’я та не ризикувати життям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що магнітна буря впливатиме на Землю протягом двох днів, з 26 по 27 лютого.


Источник:   ДСНС України
 Тэги:  лавина, карпати
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