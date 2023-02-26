У Карпатах зафіксовано сходження лавини

На північному схилі гори Піп Іван Чорногірський зафіксовано сходження невеликої лавини.
Наразі діє штормове попередження, а саме: у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Туристів просять не виходити у високогір’я та не ризикувати життям.
Раніше РЕДПОСТ писав, що магнітна буря впливатиме на Землю протягом двох днів, з 26 по 27 лютого.
Комментариев: 0
Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
влажность:
давление:
ветер: