26.02.2023 14:22 Рита Парфенова

Ми не зупиняємося - реконструюємо, відновлюємо: Ігор Терехов про відбудову Харкова

Заради пошуків фінансів для відбудови Харкова міська влада веде переговори з міжнародними фінустановами.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов.



Зокрема, ведуться переговори зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Крім того, надати фінансову допомогу готові міжнародні партнери Харкова.



Також мер повідомив, що за рік повномасштабного вторгнення різні ступені пошкоджень отримали понад п'ять тисяч будівель. Зараз Харків обстрілюють переважно модернізованими ракетами С-300, але, незважаючи на постійні сигнали тривоги, робота над відновленням міської інфраструктури триває. Так, торік було відремонтовано близько 135 будинків, 66 з яких були дуже пошкоджені.



«Ми не зупиняємося - реконструюємо, відновлюємо. Це стосується всіх районів Харкова, у тому числі найбільш постраждалої Північної Салтівки», - наголосив Ігор Терехов.



