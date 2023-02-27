27.02.2023 07:30 Рита Парфенова

27 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Територія Харківщини вважається центром Слобожанщини, давня історія якої бере свій початок у минулому.



У VII-X століттях частина майбутньої Харківської області входила до складу Хазарського каганату. У XIII столітті ця територія зазнала нашестя татаро-монголів. Тривалий час територія залишалася малозаселеною. Лише наприкінці XV ст. тут з'являються селяни.



З середини XVII століття розпочалося масове заселення області. У 1654 році було засновано місто Харків на злитті річок Харків та Лопань, яке стало центром Слобожанщини.



У 1765 році була створена Слобідсько-Українська губернія, у 1780 – Слобідсько-Українська губернія була перетворена на Харківське намісництво, центром якої став Харків.



У 1796 році на місці намісництва було відтворено Слобідсько-Українську губернію, яка отримала у 1835 році назву Харківської. Харківська губернія проіснувала 90 років.



Лише у червні – грудні 1919 року під час Громадянської війни при білогвардійцях була створена та існувала військова Харківська область, яка у жовтні 1919 року простягалася від Орла до Північної Таврії та була по території у 3–4 рази більша за сучасну Харківську область.



З березня по червень 1919 року, а також з грудня 1919 року по 1934 рік Харків був столицею Української РСР.



У червні 1925 року всі губернії УРСР, у тому числі й Харківська, було скасовано та замінено меншими за площею округами. Поряд із іншими існував і Харківський округ.



27 лютого 1932 року, коли в Україні було запроваджено обласний поділ, на карті УРСР з'явилася Харківська область. Спочатку вона також помітно перевершувала за площею однойменну область сучасної України і в подальшому двічі скорочувалася за рахунок адміністративно-територіальних одиниць, що знову створювалися.



Харківська область набула сучасних обрисів лише після того, як 22 вересня 1937 року на її західній території було засновано Полтавську область, а 10 січня 1939 року у північно-західних межах – Сумську.



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27 лютого у світі відзначається Міжнародний день полярного ведмедя або, у більш звичному варіанті, День білого ведмедя. Насамперед ця дата знаменна для п'яти країн, біля яких мешкають популяції білого ведмедя, – Росії, Норвегії, Канади, Гренландії та Сполучених Штатів Америки (Аляска). У травні 2008 року США занесли полярного ведмедя до Червоної книги зі статусом виду, що знаходиться під загрозою зникнення. Канада та Росія визначили статус білого ведмедя як «уразливий вид».



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27 лютого відзначається Всесвітній день неурядових організацій або Всесвітній день НУО. Іноді свято називається як і Всесвітній день НКО (некомерційних організацій).



Нині у світі зареєстровано понад 10 мільйонів неурядових та некомерційних організацій, вони оперативно допомагають вирішувати найскладніші завдання: займаються збиранням гуманітарної допомоги, захищають інтереси дітей, людей з обмеженими можливостями та тварин, відновлюють пам'ятки культури тощо. Нерідко НКО реалізують унікальні проекти, аналогів яким немає ні у державному, ні у приватному секторі.

Прикмети дня

27 лютого православні віруючі вшановують пам'ять Кирила-весновказівника. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й весна буде холодною.



Якщо на городах лежить сніг – це, за повір'ями, гарна прикмета. Селяни виходили в поле або на грядки та утрамбовували сніг. Говорили, так земля буде родючим і принесе восени багатий урожай.



Вважалося, що в ніч на 27 лютого сняться пророчі сни, тож за сновидіннями передбачали майбутнє.



Також 27 лютого забобонні люди не радять стригти волосся та нігті та лікувати зуби. Можна сходити на закупівлі та купити щось цінне – кажуть, придбані цього дня речі принесуть радість і прослужать довгі роки.

Також цього дня

1831 – народився Микола Ге, російський та український живописець.



1873 – народився Енріко Карузо, італійський співак. За іншими даними, датою народження називають і 24, і 25 лютого.



1875 – народився Володимир Філатов, український хірург, офтальмолог.



1879 – американські хіміки заявили про відкриття сахарину – низькокалорійної підсолоджувальної речовини в 400 разів солодші за цукор.



1883 – знаменитий композитор Оскар Хаммерштайн запатентував першу машину, яка згортає сигари.



1900 – засновано футбольний клуб "Баварія", Мюнхен.



1913 – народився Ірвін Шоу, письменник та драматург.



1918 – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, які напали на Україну.



1932 – народилася Елізабет Тейлор, народжена в Англії американська кіноактриса.



1932 – англійський фізик Дж. Чедвік відкрив нейтрон.



1939 – створено Спілку композиторів України.



1942 – масові розстріли у Бабиному Яру німецькими окупантами членів українського націоналістичного підпілля.



1956 – народилася Ганні Вески, народна артистка Естонії, співачка.



1957 – народився Адріан Сміт, британський рок-гітарист, художник, автор пісень, продюсер, насамперед відомий як один із трьох гітаристів популярного хеві-металу гурту Iron Maiden.



1964 - спущений на воду перший у світі туристичний підводний апарат - мезоскаф "Огюст Пікар", сконструйований Жаком Пікаром для швейцарської виставки. Апарат здійснив 1100 занурень у Женевське озеро.



1978 – народився Каха Каладзе, грузинський футболіст, який грав на позиції захисника у тбіліському та київському «Динамо», «Мілані», «Дженоа». Наприкінці 2011 року Каладзе оголосив про завершення спортивної кар'єри та подався у політику.



1984 - американський співак Майкл Джексон отримав вісім премій "Греммі" (рекордна кількість) за свій альбом "Триллер".



1988 – у Новій Зеландії збудовано найдовший двоколісний велосипед у світі – 22.24 м.



1997 – було оголошено про успішне клонування овечки Доллі.



1998 – у Лос-Анджелесі споруджено найбільший у світі пиріг із морозива вагою 1116 кг.



2003 – орбітальні телескопи виявили суперміхур у центрі галактики.



2014 – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будинки парламенту та Ради міністрів Криму та вивісили над ними російські прапори.



2015 – у Москві біля Кремля застрелено одного з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишнього віце-прем'єра уряду Росії Бориса Нємцова.

Іменини відзначають:

Авраам, Анастасія, Веніамін, Гаврило, Георгій, Ісаакій, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Трифон, Федір.



