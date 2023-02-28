Низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради

Як повідомляє РЕДПОСТ
, відповідне рішення ухвалено 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Зокрема, за сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова під час воєнного стану в Україні та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджені: начальник ТЕЦ-4 Індустріальної філії КП «Харківські теплові мережі Володимир Алексеєнко
, водій КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Микола Барибін
, тракторист КП «Об' єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» Олександр Сумцов
та ін.
За активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану в Україні та з нагоди Міжнародного жіночого дня грамотою нагороджено волонтерку, засновницю громадської організації «Харкову Мир» Надію Мороз.
За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України під час воєнного стану та з нагоди Міжнародного жіночого дня грамотами міськради відзначено старшого лейтенанта, офіцера-психолога військової частини А1939 Анну Агурєєву, солдата, бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини А7383 Анастасію Лутаєву, старшого лейтенанта, офіцера штабу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Катерину Ясинську та ін.
Також з нагоди Міжнародного жіночого дня грамотою міськради нагороджено низку представниць комунальної сфери, працівниць Головного управління Національної поліції в Харківській області та Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.