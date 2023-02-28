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28.02.2023  12:57   Рита Парфенова

Низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради

З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення та Міжнародного жіночого дня Почесними грамотами Харківської міської ради нагороджено низку харків’ян.

почесна грамота міськради
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення ухвалено 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.
 
Зокрема, за сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова під час воєнного стану в Україні та з нагоди  Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджені: начальник ТЕЦ-4 Індустріальної філії КП «Харківські теплові мережі Володимир  Алексеєнко, водій КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Микола Барибін, тракторист КП «Об' єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» Олександр Сумцов та ін.  
 
За активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану в Україні та з нагоди Міжнародного жіночого дня грамотою нагороджено волонтерку, засновницю громадської організації «Харкову Мир» Надію Мороз.  
 
За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України під час воєнного стану та з нагоди Міжнародного жіночого дня грамотами міськради відзначено старшого лейтенанта, офіцера-психолога військової частини А1939 Анну Агурєєву, солдата, бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини А7383 Анастасію Лутаєву, старшого лейтенанта, офіцера штабу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Катерину Ясинську та ін.  
 
Також з нагоди Міжнародного жіночого дня грамотою міськради нагороджено низку представниць комунальної сфери, працівниць Головного управління Національної поліції в Харківській області та Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міськради прийнято рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, почесна грамота, харків
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