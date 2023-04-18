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18.04.2023  17:34   

Харківські комунальники реконструюють магістраль на якій ліквідували десятки аварій

Про маштабний ремонт розповілм у КП «Харківські теплові мережі».

Реконструюють магістраль на якій ліквідували десятки аварій харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства  реконструюють магістраль, яка транспортує теплоносій у 680 будинків у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ'янському районах.
 
 
Комунальники виконують заміну 780 м трубопроводу діаметром 600 мм. Магістраль була збудована у 1945 році, її останній капітальний ремонт проводився в середині 1960-х років. За останні три роки працівникам ХТМ довелося ліквідувати на ній 43 дефекти.
 
Реконструюють магістраль на якій ліквідували десятки аварій харківські комунальники
 
«Ця ділянка є продовженням теплотраси, яку замінили на сучасні труби ще торік. Тепер замість металевих труб будуть змонтовані попередньо ізольовані, які, згідно з гарантією виробника, мають прослужити близько 50 років», - повідомили у ХТМ.
 
За словами технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Євгена Кауркіна, більшість будинків, що залежать від цієї магістралі, підключені до інших мереж, тому без гарячої води тимчасово залишаться лише 14. Роботи триватимуть близько двох місяців. Після цього будуть виконані асфальтування та благоустрій території.
 
Реконструюють магістраль на якій ліквідували десятки аварій харківські комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники планують замінити за рік понад два десятки кілометрів труб
 

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