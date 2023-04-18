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18.04.2023  18:44   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв 13 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, стан бойових дій ввечері такий:
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна ситуація без істотних змін. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки перебувають деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли 7 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне.
  • На Куп'янському напрямку артилерійські обстріли противника зазнали 6 селищ Харківщини: Кам'янка, Рідкодуб, Червоне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Західна.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині зранку 18 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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