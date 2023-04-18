18.04.2023 19:01 Євген Клочко

Що зробити з пасхальної паски, що зачерствіла: оригінальні та смачні рецепти

Після святкування Великодня багато хто стикається з тим, що залишаються паски, які через кілька днів черствіють. Їх у жодному разі не можна викидати, нагадують журналісти порталу РЕДПОСТ. Натомість їйі можна подарувати друге життя, приготувавши щось новеньке і не менш смачне.

Смачні ідеї з пасхальної паски, що зачерствіла: оригінальні рецепти

Грінки з яйцем

Беремо миску, розбиваємо в неї яйце і додаємо 2 ст. л. молока. Все це добре перемішуємо. Беремо шматочки зачерствілого паски і обмочуємо їх у приготовлену суміш. Після чого обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки. Виходить смачний сніданок чи перекус.

Тістечка картопля

Засохлі шматочки паски треба добре подрібнити, щоб вони перетворилися на крихту. Беремо миску, додаємо половину столової ложки вершкового масла, подрібнені сухарі і все це добре перемішуємо. В результаті у вас вийде маса, яка дозволяє зробити тістечку.

Якщо ви бачите, що олії обмаль, можна додати ще. Також не забудьте додати трохи какао. Ну і яке ж тістечко картопля без горіхів. Бажано їх подрібнити. Далі ліпимо з отриманої консистенції кружечки у вигляді картоплі та ставимо їх у холодильник на 30 хвилин.

Хлібний пудинг

Вам знадобиться 200 грам зачерствілої паски, 2 яйця, 2 ст. л. цукру, 300 грам молока, ванілін та фрукти. Беремо миску, розбиваємо туди яйця, додаємо цукор, ванілін, молоко і все це добре перемішуємо.

На дно іншої ємності викладаємо паску та поливаємо її отриманою з яєць та молока сумішшю. Потім знову покласти шар паски, зверху засипати його фруктами і знову залити сумішшю. Залишіть майбутній пудинг на 15 хвилин, щоб він просочився, після чого поставте його в духовку на 180 градусів на 35 хвилин.

Трайфл – десерт з Англії

Беремо пасхальні паски, що зачерствіли, і ділимо їх на квадратики (невеликі). Беремо ємність для десерту (креманку) і складаємо в неї. Потім 200 г йогурту заливаємо в сухарі. Десерт можна поставити у холодне місце на кілька годин.

По можливості залишити десерт треба цілий день чи ніч, якщо ви робите його ввечері. Це допоможе йому добре настоятися. В результаті ви насолодитеся неймовірно ніжним та смачним англійським десертом. Для оригінальності смаку можна нарізати свіжі фрукти і посипати ними трайфл, що вийшов. Смачного!



