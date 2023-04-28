28.04.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 28 квітня, розпочали усунення дев'яти аварійних ситуацій на міських водоводах, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники проводять комплекс відновлювальних заходів на магістралі холодного водопостачання діаметром 150 мм на вулиці Службовій, що забезпечує подачу води мешканцям приватного сектору.

«Щоб харків'яни не відчували незручностей, ремонтні роботи проводимо без відключення від водопостачання. Плануємо усунути пошкодження оперативно, після чого впорядкуємо територію.

Напередодні провели масштабні відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1000 мм у провулку Кубраківському. Ушкодження виявились доволі складними, а тому водопостачання призупинили. Заздалегідь попередили мешканців, щоб вони запаслися водою, а також задіяли автоцистерни підприємства», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

У четвер ремонтні бригади підприємства усунули п'ять аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання та капітально відремонтували п'ять оглядових колодязів.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



