29.04.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Річниця звільнення Руської Лозової від окупантів

29 квітня відзначається перша річниця звільнення Руської Лозової від російських окупантів.

Фото з Facebook Вячеслава Задоренка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.

Вячеслав Задоренко зазначив,що визволення Руської Лозової мало велике значення для Дергачівської та Малоданилівської громад, а також для міста Харкова.

«Ця успішна операція Сил оборони України дозволила відкинути ворога від обласного центру та зменшити інтенсивність обстрілів Дергачів, Малої Данилівки, Черкаської Лозової, Лісного, П'ятихаток та Олексіївки. Завдяки цьому було збережено сотні людських життів.

Висловлюю величезну вдячність військовим, працівникам силових структур, партизанам руху опору, рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам та волонтерам, які спільними зусиллями забезпечили звільнення та продовжують роботу над відновленням нормального життя у селі»,- йдеться у повідомленні.



