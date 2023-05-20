20.05.2023 16:17 Дмитро Колонєй
Медики Харківщини отримали нагороди від двох міністерств
Міністерства оборони та охорони здоров’я України високого оцінили діяльність медпрацівників Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, відзнаки медикам міністерств вуручив директор Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.
Нагороджено
Нагрудним знаком «Знак пошани»
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ікаря з медицини невідкладних станів (оперативного відділу) КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Наталію Харченко.
Відзнакою МО України, медаллю «За сприяння Збройним Силам України»
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фельдшера з медицини невідкладних станів КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Павла Гончара.
Медаллю «Відзнака Ради національної безпеки і оборони України І ступеня»
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фельдшера з медицини невідкладних станів Ізюмського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Сергія Боцмана;
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фельдшера з медицини невідкладних станів Балаклійського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Поліну Коваленко;
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сестру медичну – анестезиста відділення анестезіології КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» Людмилу Краснопольську;
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молодшу медичну сестру з догляду за хворими комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» Харківської області Валентину Мошуру;
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сестру медичну палатну травматологічного відділення КНП «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» Харківської області Ірину Орлову;
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молодшу медичну сестру хірургічного операційно – ургентного відділення КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» Юлію Павлову;
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електромонтера з ремонту та обслуговування електроустановок КНП «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» Харківської області Юрія Паська.
Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України:
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сестру медичну перевʼязувальну ортопедо-травматологічного відділення КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» Наталю Ваніну;
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старшу сестру медичну хірургічного відділення КНП «Обласна клінічна лікарня» Світлану Літвінову;
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сестру медичну старшу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» Олену Носенко;
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сестру медичну дитячого стаціонару відділення патології новонароджених КНП «Міський перинатальний центр» Юлію Гусарову.
Подякою Міністра охорони здоров’я України:
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сестру медичну відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня» Наталю Назарову;
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сестру медичну – анестезистку відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором ім. Є.Й. Мухіна КНП «Чугуївська центральна лікарня ім. М. І. Кононенка» Наталію Левченко.
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