20.05.2023 15:34 Дмитро Колонєй

Харківського наркоділера спіймали на гарячому та взяли під варту

Харківські правоохоронці оголосили підозру у десятках епізодів розповсюдження забороненого зілля.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, у квітні 2023 року у 20-річного харків’янина поліцейські виявили та вилучили готові до продажу розфасовані пакети з психотропами. За місцем мешкання порушника були також виявлені розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та «PVP», вилучені електронні ваги і засоби для фасування.

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Чоловік через Інтернет-магазин знаходив покупців і після оплати через месенджери повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.

19 травня 2023 року слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні 53 епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, подрібнення та пакування, пристрої для вживання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





Источник: ГУ Нацполіції

закладник, харків Тэги: наркотики