    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов розповів, як буде відбудовуватися Харків
20.05.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як буде відбудовуватися Харків

Цієї теми мер Харкова Ігор Терехов торкнувся в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов розповів, як буде відбудовуватися Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що під час  відбудови міста будуть використані передові технологій у поєднанні зі швидкими темпами відновлення.
 
«Про це йшлося у Денвері, де я брав участь у саміті мерів. Окрім того, такі переговори були і в Кабінеті Міністрів України. Ми повинні відновлювати Харків та інші міста України за найсучаснішими технологіями, які є зараз у світі», - наголосив Ігор Терехов.
 
Він нагадав, що вітчизняні та іноземні фахівці на чолі з командою британського архітектора Нормана Фостера зараз розробляють оновлений Генплан розвитку міста Харкова.
 
«Вже є п'ять пілотних проєктів, які презентуватимемо харків'янам і на інвестиційних форумах. Це культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони», - зазначив Ігор Терехов.
 
При цьому мер Харкова звернув увагу, що новий Генплан міста - це не тільки архітектура, але й економична модель його розвітку. З іншого боку, Харків - наукове місто . І це також враховує новий план розвитку. 
 
"Харків буде вдроджуватися завдяки і будівництву, і економічному розвитку, і студенству, і науці", - підсумував Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що під час візиту у США мер Харкова знайшов підтримку інвесторів, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичної інфраструктури міста.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відбудова, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.05 Влада Ігор Терехов нагородив кращих співробітників Харківської гуманітарно-педагогічної академії 18.05 Суспільство Харків обирає вишиванку: Ігор Терехов поділився яскравими фотосвітлинами 17.05 Влада Австрія допоможе Харкову у будівництві соціального житла
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 