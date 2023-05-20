20.05.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як буде відбудовуватися Харків

Цієї теми мер Харкова Ігор Терехов торкнувся в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов розповів, як буде відбудовуватися Харків



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що під час відбудови міста будуть використані передові технологій у поєднанні зі швидкими темпами відновлення.

«Про це йшлося у Денвері, де я брав участь у саміті мерів. Окрім того, такі переговори були і в Кабінеті Міністрів України. Ми повинні відновлювати Харків та інші міста України за найсучаснішими технологіями, які є зараз у світі», - наголосив Ігор Терехов.

Він нагадав, що вітчизняні та іноземні фахівці на чолі з командою британського архітектора Нормана Фостера зараз розробляють оновлений Генплан розвитку міста Харкова.

«Вже є п'ять пілотних проєктів, які презентуватимемо харків'янам і на інвестиційних форумах. Це культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони», - зазначив Ігор Терехов.

При цьому мер Харкова звернув увагу, що новий Генплан міста - це не тільки архітектура, але й економична модель його розвітку. З іншого боку, Харків - наукове місто . І це також враховує новий план розвитку.

"Харків буде вдроджуватися завдяки і будівництву, і економічному розвитку, і студенству, і науці", - підсумував Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час візиту у США мер Харкова знайшов підтримку інвесторів , які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичної інфраструктури міста.



